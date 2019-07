'Eerst minder hinder, dan pas groei Schiphol'

Geen klimaat probleem veroorzaakt door NL.

NL bijdrage aan klimaatverandering is maar 0,000009%.



Kabinet heeft een probleem.



1) geen gasopbrengsten meer (groningen)

2) vergrijzing

3) bedrijven zien NL niet meer als vestigingsplasts vanwege dividendbelasting.

4) opbrengsten staatskas minder.



Waar haal je bron van inkomsten ?



Je voert toneel op over "klimaat" en je zorgt dat er geen herberekening komt van de klimaat akkoord. Je houdt de motie van FvD tegen die wil bewijzen dat het "geintje" 1.000 miljard kost.



Voila, het kindje is geboren.



Overheid zet burgers aan om te investeren en maakt je lekker dat het allemaal goedkoper wordt. Uiteindelijk, heb je 50.000 euro zelf geinvesteerd aan vernieuwingen en mag je de prijs verhogingen van elektra elk jaar betalen.



Je dacht toch niet, dat je ervan af bent als voor 50.000 euro zelfvoorzienend bent.



Overheid moet nog gespekt worden. Apparaten, door de 5G zullen elektra nodig hebben. Men

verwacht meer dan 25 miljard apparaten die aan elkaar gekoppeld zullen worden (via IoT).



Energieverbruik zal niet minder lager worden. Goedkoper ?? Hahaha, je bent een rund als je het geloofd.



Laat Schiphol uitbreiden naar 750.000 vluchten. Is goed voor de economie. Aantal groei baby's neemt toe, Kabinet maakt geen stappen om geboortebeperking in te voeren. Mensen/inwoners aantal groeit, dus ook Schiphol.



Ga niet zitten klagen over milieu want NL lost het niet op.

Ondanks dat menigen het geloven.



Schiphol, op naar 750.000 !!!



Goed voor werkgelegenheid, pensioen, zorg,staatskas, economie...