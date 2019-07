Banengroei VS trekt meer aan dan verwacht

quote: Blanco rolling schreef op 5 jul 2019 om 15:15:

Ik snap er niets van dat daardoor gelijk dat een daling op de beurs geeft.

Meer mensen aan het werk, dus meer mensen die kunnen besteden, dus groei.

Daardoor kunnen die mensen nu misschien een huis, auto kopen, waardoor er meer vraag ontstaat naar staal, olie etc.



De rente blijft nog steeds onvoorstelbaar laag, en als bedrijven dat kleine beetje extra rente niet uit de marge op de verkoop kunnen halen dan is dat erg vreemd.







Dat de futures in New York zakken is begrijpelijk, maar waarom dit in deze situatie in Europa automatisch overgenomen wordt ontgaat me ook.Het gaat er niet primair om of bedrijven rentelasten kunnen dragen, maar of beleggers aandelen verkopen (shift van stock naar bond market).