AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden vrijdag een stapje terug. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Dat rapport wordt scherp in de gaten gehouden vanwege de mogelijke invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 572,75 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 806,16 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent.

De mijnbouw- en staalbedrijven werden van de hand gedaan na een scherpe daling van de prijs van ijzererts. De prijsdaling volgde op de aankondiging van een Chinees onderzoek naar de recente rally van de ijzerertsprijs. In de AEX was ArcelorMittal (min 2,3 procent) de grootste daler. In de MidKap stonden Aperam en AMG onderaan met verliezen van rond 3 procent. In Londen zakten de mijnbouwers Anglo American en Antofagasta 2,4 en 1,9 procent.

Samsung

De Europese chipsector stond ook onder druk, na een waarschuwing van het Zuid-Koreaanse Samsung. De grootste chipproducent ter wereld kampte met het Amerikaans-Chinese handelsconflict en zag de winst in het tweede kwartaal halveren. In Parijs verloor chipmaker STMicroelectronics 1,7 procent en in Amsterdam daalden ASML en Besi 0,9 en 1,2 procent.

FNG steeg 17,5 procent. De eigenaar van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps neemt het Scandinavische Ellos Group over voor 229 miljoen euro.

Osram

Norwegian Air klom 8 procent in Oslo door overnamespeculatie. Luchtvaartconcern IAG zou volgens de Spaanstalige krant Okdiario 1,1 miljard euro willen betalen voor de Noorse budgetvliegmaatschappij. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia liet in een officiële reactie echter weten "niet geïnteresseerd" te zijn.

Osram Licht won 2 procent. Het bestuur van de Duitse verlichtingsproducent staat achter het overnamebod van 3,4 miljard euro van investeerders Bain Capital en Carlyle Group.

De euro was 1,1260 dollar waard, tegen 1,1282 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 56,53 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 63,22 dollar per vat.