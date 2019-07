Naspers doet overname in Singapore

Gepubliceerd op | Views: 325

JOHANNESBURG (AFN) - Mediabedrijf en techinvesteerder Naspers breidt zijn betalingsdienst PayU in Zuidoost-Azië verder uit. Het Zuid-Afrikaanse concern neemt een meerderheidsbelang in het in Singapore gebaseerde Red Dot Payment.

Hoeveel Naspers neertelt voor het controlerende belang in Red Dot is niet bekendgemaakt. In totaal heeft het bedrijf de afgelopen drie jaar al meer dan 700 miljoen dollar uitgetrokken voor groei en overnames in de fintechsector.