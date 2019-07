ING positief over overnamedeal FNG

Gepubliceerd op | Views: 542

AMSTERDAM (AFN) - ING is positief gestemd over de grote overname van het Scandinavische Ellos Group door kledingwinkelbedrijf FNG voor 229 miljoen euro. Volgens ING gaat het om een deal die het bedrijf drastisch verandert.

Het in het Zweedse Borås gevestigde Ellos is een e-commercebedrijf in mode en interieur. Het voert de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en heeft ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Dat zijn voornamelijk vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Bij Ellos werken circa 500 mensen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 247 miljoen euro en een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van 21 miljoen euro.

ING spreekt van een zeer gewaagde stap van FNG, dat hoge synergievoordelen verwacht door de overname. Het advies voor FNG is buy, met een koersdoel van 30 euro. FNG noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.40 uur een plus van 9,4 procent op 17,50 euro.