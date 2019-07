Omzet supermarktketen PLUS omhoog

Gepubliceerd op | Views: 570

UTRECHT (AFN) - Supermarktketen PLUS heeft zijn verkopen in de eerste helft van dit jaar met 5,4 procent op jaarbasis verhoogd, tot 1,3 miljard euro. Daarmee groeide PLUS sterker dan de markt, die volgens onderzoeksbureau Nielsen met 4,4 procent toenam.

Het marktaandeel van PLUS steeg naar 6,5 procent, van 6,4 procent in de eerste helft van 2018. PLUS sprak van een sterk eerste halfjaar voor de onderneming.