Gepubliceerd op | Views: 989 | Onderwerpen: staal

TARENTE (AFN/BLOOMBERG) - Het Italiaanse ministerie van Financiën broedt op een maatregel waardoor de grootste staalfabriek van Europa, in het Zuid-Italiaanse Tarente, niet stilgelegd hoeft te worden. Dat meldt de krant Il Sole 24 ore.

Het stilleggen dreigt juist door een besluit van de regering voor strengere milieuregels. Volgens fabriekseigenaar ArcelorMittal zou het hierdoor onmogelijk zijn om de fabriek na 6 september in bedrijf te houden. Er wordt wel gewerkt aan het schoner maken van de vervuilende locatie, maar dat zou pas in 2023 klaar zijn. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde staalconcern ArcelorMittal kocht de fabriek vorig jaar nog voor 1,8 miljard euro van de Italiaanse staat.

De fabriek in Tarente veroorzaakt al jaren problemen. Daarom waren er met ArcelorMittal afspraken gemaakt over wettelijke bescherming bij milieuschade door de hoogovens. Tot de modernisering is afgerond mocht de fabriek alleen blijven draaien omdat de overheid het bedrijf wettelijk beschermde tegen aansprakelijkheid voor de giftige uitstoot. Maar de strengere milieuregels zetten een streep door die afspraken.