IAG ontkent nieuwe overnamepoging Norwegian

Gepubliceerd op | Views: 272 | Onderwerpen: luchtvaart

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartconcern IAG zegt geen interesse meer te hebben in een overname van Norwegian Air. Het moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia en Vueling zou volgens de Spaanstalige krant Okdiario 1,1 miljard euro overhebben voor de budgetvliegmaatschappij uit Oslo, maar IAG laat in een officiële reactie weten "niet geïnteresseerd" te zijn.

De Spaanse krant sprak van een aanstaand bod van 70 tot 85 Noorse kroon per aandeel. Dat is bijna twee keer de huidige beurswaarde van Norwegian Air. IAG zei de afgelopen maanden al meerdere keren geen bod uit te zullen brengen en aan dat standpunt is volgens een woordvoerder niks veranderd. IAG, voluit International Airlines Group, deed vorig jaar een poging Norwegian in te lijven maar dat mondde uiteindelijk niet uit in een concreet bod.

Norwegian is geen typische prijsvechter. Het bedrijf richt zich naast korte vluchten ook op goedkope langeafstandsvluchten, met name naar de Verenigde Staten. De maatschappij vliegt ook vanaf Schiphol. IAG richtte inmiddels de nieuwe maatschappij Level op voor goedkope trans-Atlantische vluchten.