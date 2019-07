'Damrak wacht op banenrapport VS'

Gepubliceerd op | Views: 933 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen beginnen. De beurshandel staat vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt.

De maandelijkse banengroei wordt door de markten altijd scherp in de gaten gehouden vanwege de mogelijke invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed). Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank tijdens de beleidsvergadering later deze maand de rente zal gaan verlagen. Beleggers verwerken verder een tegenvallend cijfer over de Duitse fabrieksorders.

De Europese chipsector staat in de schijnwerpers, na een handelsbericht van de Zuid-Koreaanse elektronicagigant Samsung. De grootste chipproducent ter wereld kwam met voorlopige cijfers, waaruit bleek dat de winst in het tweede kwartaal is gehalveerd. Samsung had last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en zag daardoor de vraag naar zijn chips en zijn duurste smartphones flink dalen.

FNG

Het aandeel DSM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het speciaalchemiebedrijf op.

Kledingwinkelbedrijf FNG neemt het Scandinavische mode en interieurbedrijf Ellos Group over voor 229 miljoen euro. De deal wordt gefinancierd met contant geld en aandelen. Het in Amsterdam en Brussel genoteerde FNG, dat eigenaar is van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, koopt Ellos van Nordic Capital en andere aandeelhouders.

Oslo Børs

Beursuitbater Euronext liet weten alle aandelen van Oslo Børs in bezit te hebben. Euronext had al 99,4 procent van de aandelen in bezit en verkrijgt nu via een "verplichte acquisitie" ook het resterende plukje in handen.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 573,53 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 810,17 punten. Londen eindigde 0,1 procent lager, Parijs sloot nagenoeg onveranderd en Frankfurt won 0,1 procent. Wall Street was dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1282 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 56,72 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent tot 63,24 dollar per vat.