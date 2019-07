Duitse fabrieksorders flink gedaald

quote: RB81 schreef op 5 jul 2019 om 08:48:

Bij mensen die dit soort oneliners plaatsen, krijg ik altijd het idee dat zij een recessie of crisis wensen vanuit eigenbelang.

Tja, mijn roze bril is afgedaan en ben realistisch. Cijfers vallen nu eenmaal zwaar tegen vanuit Germany, maar ook uit de USA waar sprake is van een renteverlaging ipv verhoging en een verlaging duidt op zwakke cijfers anders ging de rente wel omhoog;)China valt tegen en overal zie je de motor haperen maar dat jij "het idee" krijgt dat ik dit meld uit eigenbelang dan moet ik je teleurstellen. Het is REALITEIT!