Duitse fabrieksorders flink gedaald

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in mei onverwacht hard gedaald ten opzichte van een maand eerder, met 2,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 0,2 procent zou afnemen. In april was nog sprake van een licht herziene stijging met 0,4 procent. Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders met 8,6 procent omlaag. Hier werd in doorsnee een daling van 6,2 procent voorzien.

De binnenlandse orderontvangst steeg met 0,7 procent, maar de buitenlandse bestellingen kelderden met 4,3 procent, vooral door veel minder orders van landen buiten de eurozone. In alle productgroepen daalden de orders, met name bij kapitaalgoederen zoals machines. De cijfers onderstrepen de tegenwind die de Duitse industrie ondervindt van de wereldwijde handelsspanningen en de afzwakkende economie.

ING-econoom Carsten Brzeski spreekt in een reactie van "pijnlijke" cijfers over de Duitse fabrieksorders. Na twee positieve maanden werd gehoopt dat de bodem was bereikt, maar nu is weer sprake van een neergang, aldus de econoom. In combinatie met de tegenvallende cijfers over de Duitse winkelverkopen van dinsdag, is het een week om snel te vergeten voor de Duitse economie, stelt Brzeski.