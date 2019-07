Shell verkoopt belang in Noorse faciliteit

Gepubliceerd op | Views: 221

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell verkoopt een belang van 10 procent in de Noorse gasverwerkingsfaciliteit Nyhamna aan North Sea Infrastructure. Er zijn geen financiële details over de deal bekend.

Volgens Shell is eigenaarschap in infrastructuur geen strategische prioriteit. Wel behoudt het concern een belang van 2 procent om zo een actieve partner bij beslissingen te blijven. De Nyhamna-fabriek is een grote en belangrijke aardgasverwerkingsinstallatie in Aukra, aan de kust van Noorwegen. De faciliteit verwerkt aardgas uit het grote Ormen Lange-gasveld in de Noorse Zee.

Verder meldde de Japanse zakenkrant Nikkei dat Shell in Japan zijn intrede heeft gemaakt op de markt voor de levering van elektriciteit aan bedrijven. Het bedrijf zou overwegen de stap te zetten naar stroomvoorziening voor huizen. Daarbij wordt gekeken naar duurzame energiebronnen, aldus de berichten.