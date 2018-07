Shell zoekt naar kansen met opwekken energie

PS, heb dus logischerwijze aandelen in FuelCell Energy Inc, staan nu op 1.4 USD per aandeel en zijn nog verliesgevend, maar hun technology is de toekomst, the FUTURE, I believe in this briljant MCFC clean cheap efficient technology.



Ik geloof niet in zwaar gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen, de energie dichtheid is uitzonderlijk laag en bovendien deze technologie is zeer vervuilend, ik begrijp niet dat intelligente hoogopgeleide ingenieurs in deze gesubsidieerde milieu vervuilende onzin zonder enige toekomst geloven?

Wie gaat deze vervuiling opruimen in de toekomst bij gegarandeerd faillissement als de subsidie stopt.



Wellicht kan iemand me dat eens uitleggen en me overtuigen van de noodzaak van windmolens en zonnepanelen installaties?