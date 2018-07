Shell zoekt naar kansen met opwekken energie

Gepubliceerd op | Views: 349 | Onderwerpen: energie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell zoekt naar kansen met het opwekken van energie. De beste mogelijkheden liggen waarschijnlijk in de offhore windsector of bijvoorbeeld bij zonne- energie. Dat heeft Sinead Lynch, het hoofd van Shell UK, gezegd op een evenement in Londen.

Als Shell daadwerkelijk een slag slaat, dan gebeurt dat waarschijnlijk in eerste instantie in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk, aldus Lynch.