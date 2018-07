Topman ThyssenKrupp dient ontslag in

Gepubliceerd op | Views: 155

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Topman Heinrich Hiesinger van het Duitse staalconcern ThyssenKrupp heeft zijn ontslag ingediend. Nog maar enkele dagen terug lukte het Hiesinger om de Europese fusiedeal met branchegenoot Tata Steel veilig te stellen, iets wat hem door veel investeerders achter ThyssenKrupp niet in dank werd afgenomen.

ThyssenKrupp en Tata gaan hun Europese staaldivisies samenvoegen. Ook de voormalige Hoogovens in IJmuiden worden onderdeel van het fusiebedrijf. Over de deal was lang veel te doen. Vakbonden deden bijvoorbeeld moeilijk vanwege zorgen over de werkgelegenheid. Investeerders van ThyssenKrupp waren bang bekocht te worden, omdat de winsten van Tata onder druk staan.

Onder meer de activistische belegger Elliott en Cevian, de grootste geldschieter van ThyssenKrupp, waren erg kritisch. Hiesinger bracht daar tegenin dat de samensmelting juist allerlei voordelen zou opleveren. De top van ThyssenKrupp vergadert vrijdag over Hiesingers ontslagbrief. De Europese Commissie moet de fusie overigens nog goedkeuren, maar Hiesinger gaat er vanuit dat dit wel zal lukken.