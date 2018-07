Wat een politiek correcte onzin. Iedereen weet toch dat promo girls (halve) hoeren zijn die maar wat graag bemind willen worden en graag aan een lollie zitten. Bovendien gelden in Afrika wat andere normen en waarden als het om de relatie man/vrouw gaat dan in West-Europa. Je moet e.e.a. wel in de (culturele) context kunnen plaatsen. "Lastigevallen worden" volgens Europese normen wil nog niet zeggen dat het betekent dat betrokkene is "lastig gevallen" volgens Afrikaanse normen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de dames geld ruiken en op een flinke financiële vergoeding uit zijn