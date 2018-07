Transactiewaarde Euronext in juni gestegen

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in juni met 2,1 procent gestegen op jaarbasis. In doorsnee werd er voor ruim 8,8 miljard euro per dag gehandeld op de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Dublin. Ten opzichte van mei nam het handelsvolume met 3,5 procent toe, meldt de beursexploitant.

Nieuwe beursnoteringen aan Euronext-beurzen waren vorige maand goed voor bijna 1,1 miljard euro aan opgehaald kapitaal. Dit betreft onder meer het beursdebuut van betalingsdienstverlener Adyen. Dat was volgens Euronext de grootste beursgang van een zogeheten techunicorn in Europa in zeker vijf jaar.

Voor het eerste halfjaar van 2018 lag de dagelijkse transactiewaarde op zo'n 8,6 miljard euro. Dat is bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.