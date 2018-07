SnowWorld klaar met zonnepanelenproject

Gepubliceerd op | Views: 273

ZOETERMEER (AFN) - SnowWorld heeft zijn grote zonnepanelenproject afgerond. Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de dakconstructie van de skipiste waarop de 10.000 zonnepanelen in SnowWorld Landgraaf zijn gemonteerd. Op het dak van de hal in Zoetermeer werden eerder al ruim 3000 zonnepanelen aangebracht.

Volgens de uitbater van skihallen ging het om het meest complexe zonnepanelenproject van Europa. In Landgraaf nam het hele proces wel 2,5 jaar in beslag. Recent bleek daarnaast dat er op zonnige dagen meer energie wordt geproduceerd dan SnowWorld zelf nodig heeft. Deze energie wordt nu geleverd aan de omliggende woningen.

SnowWorld zal de komende vijftien jaar de opgewekte zonnestroom afnemen. De financiering en het management van het project is verzorgd door Indi Energie. KiesZon ontwierp het systeem, heeft de installatie van de zonnepanelen voor zijn rekening genomen en verzorgt het onderhoud.