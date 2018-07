De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is in juni iets minder hard gegroeid. Dit bleek donderdag uit cijfers van Markit Economics.



De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 56,5 en dus licht lager dan de 56,8 in mei.



Eerder deze week bleek reeds dat de inkoopmanagersindex voor de industrie gemeten door Markit daalde van 56,4 naar 55,4.



Hierdoor kwam de samengestelde index uit op 56,2, tegen 56,6 in mei.



Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei van de dienstensector, terwijl een cijfer beneden de 50 betekent dat de sector krimpt.