Of een Ford Mustang ?

Echt niets verkeerds aan.

Hij is zo mooi, en rijdt zo goed, dat één litertje meer dan ook maar niets doet.



Maar, .... ik rij met een AMG-wagen, en blijf ermee rijden.

T'is te zeggen een mooie stationwagon, van Japanse makelij, die volgehangen is met AMG stickers.

Hoe zou dat nu komen ?



Onlangs verstonden ze het ook niet bij de garage, waar ik klant ben.

AMG ? Is dat niet het sportwagen - merk van Mercedes ?

(En ik vertelde er niet bij dat het ook de benaming is van een fonds dat op de AMX genoteerd staat)

LR