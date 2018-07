'Piloten Air France vrezen Nederlandse baas'

Ik heb samengewerkt met een Fransman, briljant is/was hij. Sprak/schreef vele talen vloeiend, oa ook Nederlands. 2 universitaire opleidingen (master)

Hij had een hekel aan Frankrijk, want hij kreeg nergens een voet tussen de deur voor een toppositie.

De reden is dat al die banen in Frankrijk worden vergeven aan de elite. Franse CEO's van de grote bedrijven willen niets met gepeupel te maken hebben.



Wat dat betreft zou een Nederlander een openbaring kunnen zijn in het runnen van een bedrijf en onderhandelen met de bonden.

Een win-win situatie