'Wall Street opent in het groen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting hoger. Amerikaanse autobouwers profiteren mogelijk van geruchten over een handelsdeal die president Donald Trump de Europese Unie zou hebben aangeboden. Verder bereiden beleggers zich voor op de inwerkingtreding van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland heeft volgens zakenkrant Handelsblatt voorgesteld importheffingen op auto's uit de Europese Unie te laten varen, mits ook Brussel alle importtarieven voor auto's uit de VS schrapt. Het schrappen van gevreesde Amerikaanse importheffingen op auto's is een vurige wens van veel autoconcerns, waaronder ook de Amerikaanse giganten General Motors en Ford.

De deadline voor de invoering van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar verstrijkt vrijdag. Het Chinese ministerie voor Handel herhaalde donderdag haar dreigement direct met gelijke munt terug te betalen, waardoor de handelsspanningen tussen 's werelds grootste economieën verder oplopen.

Federal Reserve

Naast geopolitiek, kijken beleggers ook naar een aantal macro-economische publicaties. Loonstrookverwerker ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in de VS in juni met 177.000 banen is toegenomen. Het wekelijkse aantal steunaanvragen steeg licht naar 231.000. Na het openen van de beurzen volgen cijfers over de Amerikaanse dienstensector van marktonderzoekers ISM en Markit.

De Federal Reserve publiceert later de notulen van zijn meest recente beleidsvergadering in juni. Beleggers zullen daarin vooral zoeken naar aanwijzingen over het tempo waarin de koepel van centrale banken het rentetarief wil opvoeren.

Dow Jones

Op het bedrijvenfront staat Boeing in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer heeft met zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer afgesproken samen te werken aan de bouw van verkeersvliegtuigen. Chipmaker Micron kreeg van een analist van RBC een positief oordeel, ondanks dat de chips van het bedrijf voorlopig niet verkocht mogen worden in China. De gevolgen van dat verbod zouden relatief klein zijn.

Woensdag waren de Amerikaanse effectenbeurzen gesloten wegens Onafhankelijkheidsdag. Een dag daarvoor sloten ze na een ingekorte handelssessie met verlies. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 24.174,82 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2713,22 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 7502,67 punten.