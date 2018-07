Gepubliceerd op | Views: 222 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Cabinepersoneel van Ryanair in België, Italië, Portugal en Spanje legt op 25 juli voor 24 uur het werk neer. Mogelijk sluit personeel in Duitsland en eventueel Griekenland zich nog bij de acties in het drukke zomerseizoen aan, zo meldt de Ierse vakbond IALPA. In Nederland zijn acties nog niet aan de orde omdat er nog overleg plaatsvindt, zegt bestuurder van FNV Luchtvaart Asmae Hajjari.

Het cabinepersoneel in heel Europa is erg ontevreden over de arbeidsomstandigheden bij de Ierse luchtvaartmaatschappij en eist dat de nationale wetgeving gaat gelden in plaats van de Ierse. ,,Nu wonen en werken ze in een land en betalen ze daar belasting en toeslagen, maar krijgen ze niet de voorzieningen die daar volgens het nationale recht bij horen", zegt Hajjari.

De reactie van Ryanair op de eisen van de vakbonden komt volgens de Ierse bond niet in de buurt van wat nodig is om acties te voorkomen. De bond is bereid te praten op neutraal terrein, maar zegt geen trek te hebben in een halfbakken voorstel op het laatste moment zoals de vorige keer.

Eerder kondigden piloten uit Ierland van de prijsvechter al acties aan. Die staking vindt volgende week dinsdag al plaats.