AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het middel filgotinib uit de koker van Galapagos heeft overduidelijk de potentie om een ,,multi-blockbuster" medicijn te worden. Dat schrijven analisten van Jefferies in een rapport over het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

Galapagos en partner Gilead zetten onlangs met positieve testresultaten een belangrijke stap bij twee studies naar de werking van filgotinib. Meer testresultaten worden binnenkort verwacht. Volgens Jefferies wordt dan ook meer bekend over het veiligheidsprofiel van het middel in vergelijking met andere ontstekingsremmende middelen. Ook zouden er andere voordelen zijn.

Verder testresultaten zouden het beeld van het brede commerciële potentieel kunnen ondersteunen, aldus de kenners.

Jefferies hanteert een koopadvies op Galapagos met een koersdoel van 115 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 12.55 uur 0,8 procent hoger op 79,42 euro.