Vliegverkeer zet stijgende lijn voort

Gepubliceerd op | Views: 338

GENÈVE (AFN) - Luchtvaartmaatschappijen hebben in mei opnieuw meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. Ook de bezettingsgraad, die in voorgaande maanden ook al op een recordniveau was, nam toe. Dat meldt de internationale brancheorganisatie IATA.

Het aantal kilometers dat vliegtuigpassagiers gezamenlijk aflegden ging op jaarbasis met 6,1 procent omhoog, bijna dezelfde stijging als in april. De capaciteit steeg iets minder hard, waardoor de vliegtuigen gemiddeld iets voller zaten en de bezettingsgraad uitkwam op 80,1 procent.

IATA-topman Alexandre de Juniac waarschuwt al langer voor een drukkend effect van de stijgende brandstofkosten op de groei. Met name budgetmaatschappijen krijgen daar last van.