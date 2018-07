Primark-moeder breidt stapvoets uit in VS

Gepubliceerd op | Views: 115 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Primark-eigenaar Associated British Foods (ABF) is voorlopig niet van plan de uitbreiding van zijn kledingwinkelketen naar de Verenigde Staten op te voeren. De keten opent dit jaar een nieuwe vestiging, waarmee het totale aantal Amerikaanse winkels op negen uitkomt.

ABF wil de tijd nemen om Amerikaanse Primark-winkels aan te passen aan de plaatselijke voorkeuren, zegt topman Jason Bason. ,,Het nu niet het goede moment voor een agressievere uitbreiding. We kijken eerst wat werkt voordat we grotere investeringen doen'', lichtte hij toe na de presentatie van de derdekwartaalcijfers van ABF.

Primark is tot nog toe vooral actief in Europa. Hier opende de keten het afgelopen kwartaal zeven nieuwe vestigingen , waaronder een winkel in Tilburg. De omzet in de eerste drie kwartalen van het gebroken boekjaar steeg met 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Primark verwacht aan het einde van het jaar ook een hogere winst te presenteren, mede doordat de retailer steeds meer kleding inkoopt in Zuidoost-Azië ten opzichte van China wegens de lagere productiekosten.

De groei van ABF als geheel lag met 2 procent beduidend lager. Dat is voornamelijk het gevolg van zwakke resultaten van zijn suikertak, waar de omzet door gekelderde suikerprijzen met 17 procent is geslonken.