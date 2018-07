Weet je wat het is...... SBM krijgt klappen na meldingen corruptieschandaal.

Ja dan gaan de beleggertjes verkopen. Vergeten is dat er gisteren een mooie order binnen was gekomen en het aandeel 6% hoger zette. Helaas wordt niet geschreven dat er al € 300 mio is gereserveerd en niet onbelangrijk: de banken houden hun advies op Buy met als koersdoel € 19 á 20.

Als dat er nou bij zou staan....... Een beetje waar BB altijd op doelt !!!!!!!