'SBM-oordeel verandert niet heel veel'

AMSTERDAM (AFN) - De positie van SBM Offshore in de slepende corruptiezaak in Brazilië is niet wezenlijk veranderd door het voorlopige oordeel van een Braziliaanse rechter. Volgens ING-kenners zorgt met name de aanhoudende onduidelijkheid in de kwestie voor twijfels bij beleggers. Analisten van KBC Securities wijzen onder meer op het geld, zo'n 300 miljoen dollar, dat SBM al apart had gezet om de zaak af te wikkelen.

Het enige verschil als gevolg van het voorlopige oordeel, waarbij staatsoliebedrijf Petrobras een percentage van maandelijkse contractbetalingen mag inhouden, is volgens de KBC-kenners dat de uiteindelijke betaling eerder plaatsvindt. Maar dat er betaald moest worden stond vast, aldus KBC wijzend op de provisie die al door SBM was genomen.

De reden dat de rechter de inhoudingen toestaat is dat SBM een buitenlands bedrijf is en dat daardoor het claimen van de schade lastiger is. Over exacte bedragen wordt later beslist, nadat meer informatie over contracten is afgegeven. Voor KBC verandert er door de tussenuitspraak niet heel veel. De bank blijft positief over SBM, gelet op het werk dat op de plank ligt en de verbeterprogramma's die zijn ingezet.

Getouwtrek

ING wijst vooral op de risico's die juridisch getouwtrek met zich meebrengt. De situatie is volgens ING complex en de compensatie die wordt gezocht voor de te hoge betalingen door Petrobras. Dat bedrijf kan ook als klant tegenover SBM komen te staan in de rechtszaal, nu aanklagers meer en meer een juridische strijd voeren.

De onzekerheid waar ING op doelt behelst het bedrag dat moet worden betaald en de tijd die er nog overheen gaat om tot een definitieve oplossing te komen.

KBC handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 19 euro. Ook ING houdt vast aan zijn advies buy met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel SBM stond donderdag in de vroege handel 8,4 procent lager op 12,63 euro.