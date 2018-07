Omzetgroei voor RoodMicrotec

Gepubliceerd op | Views: 623

ZWOLLE (AFN) - RoodMicrotec heeft de omzet in het eerste halfjaar van dit jaar fors opgevoerd. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie is de omzet in zeven jaar niet zo hoog geweest in de eerste zes maanden. Cijfers over de winst gaf het Zwolse bedrijf niet. De orderportefeuille blijft volgens Rood ,,onverminderd sterk''.

De totale omzet van Rood in de eerste zes maanden bedroeg 6,8 miljoen euro, een stijging van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afdeling Test Operations, waar Test Engineering bij werd gevoegd, vergrootte zijn omzet zelfs met meer dan de helft. Supply Chain Management had ruim een kwart hogere opbrengsten, terwijl Qualification & Failure Analysis minder omzet had. Volgens topman Martin Sallenhag is dat een cyclische afname.

RoodMicrotec verwacht dat de omzet de komende jaren door blijft groeien. In 2020 moet de omzet op circa 18 miljoen euro uitkomen. Het bedrijf denkt daarbij elk jaar winst te kunnen boeken.