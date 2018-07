Gepubliceerd op | Views: 288 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in mei met 2,6 procent gestegen op maandbasis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden gemiddeld verwacht dat de orderontvangst met 1,1 procent zou toenemen. In april daalden de orders nog met een bijgestelde 1,6 procent. Op jaarbasis gingen de fabrieksorders met 4,4 procent vooruit. Hier werd in doorsnee een stijging met 1,7 procent voorspeld.

Volgens economen van ING markeert het cijfer over de fabrieksorders een keerpunt. ,,Na vier kwartalen op rij van dalingen en de slechtste prestaties sinds eind 2012, gaven de Duitse fabrieksorders eindelijk weer een teken van leven." Een dag eerder kwam er al een beter dan verwachte inkoopmanagersindex in Duitsland.

De Duitse economie had volgens ING in de eerste helft van het jaar last van enkele eenmalige factoren, zoals koud winterweer, de griepepidemie en slecht vallende vrije dagen. In juni zal de economie naar verwachting zijn ware gezicht weer tonen.