'SBM Offshore in schijnwerpers op beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint donderdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook elders in Europa lijken de beurzen zonder grote koersuitslagen te openen. Op het Damrak staat SBM Offshore in de schijnwerpers na een update over een corruptiezaak. Verder wordt gespannen uitgekeken naar de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen die vrijdag ingaan, en de reactie daarop van Peking.

Oliedienstverlener SBM Offshore verklaarde niet blij te zijn met een tussentijdse uitspraak van de rechter in Brazilië in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land. Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden. De reden is dat SBM een buitenlands bedrijf is en dat daardoor het claimen van de schade lastiger is. De rechter oordeelde nog niet over de hoogte van de bedragen.

De Braziliaanse autoriteiten hebben woensdag een inval gedaan bij een kantoor van Philips in São Paulo. De doorzoeking hangt samen met een onderzoek naar vermeende kartelafspraken bij medische systemen. Een medewerker van Philips is aangehouden.

Orderportefeuille

RoodMircrotec kwam met cijfers. De toeleveranciers aan de chipindustrie boekte in de eerste helft van het jaar een omzet van 6,8 miljoen euro. De orderportefeuille blijft volgens het bedrijf sterk.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis zal voor het consortium dat de renovatie van de Afsluitdijk uitvoert de komende jaren meewerken in het ontwerp- en omgevingsmanagementeam. Het consortium bestaat uit bouwer BAM, baggeraar Van Oord en adviesbureau Rebel. Zij ontvangen in totaal 550 miljoen euro voor de klus.

Advieswijziging

Aegon zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. HSBC verhoogde zijn aanbeveling voor de verzekeraar naar kopen. De Britse bank startte daarnaast het volgen van informatieleverancier RELX met een koopadvies.

De Franse telecomaanbieder Bouygues Telecom is klaar om een overname te doen. Daarvoor moeten er alleen wel partijen bereid te zijn te verkopen, heeft topman Olivier Roussat op een Franse radiozender gezegd. Bouygues aast naar verluidt al enige tijd op Altice Europe-dochter SFR.

Onafhankelijkheidsdag

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,2 procent tot 549,22 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 759,69 punten. Parijs won 0,1 procent, Londen en Frankfurt verloren 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen waren gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag.

De euro was 1,1692 dollar waard, tegen 1,1641 dollar op woensdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 73,87 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 77,79 dollar per vat.