Ja die Jappen schijten nu in hun broek... Maar ze vergeten dat ze al jaren lang ervan hebben geprofiteerd met de namaak producten die ze telkens hebben geproduceerd,,, van US producten waarop patent stond....! Ook China moet nu de rekening betalen omdat ze zich nergens aan gehouden hebben..... Dat Trumpie dat nu wel durft te eisen of met een handeloorlog doet is de nalatigheid en dwaze houding van zijn voorganger(s) die met de wind mee waaide... Trump ruimt alle puinhoop op met spierballen taal,,,, en dat bekt de andere EU bondgenoten natuurlijk niet.... Frau Merkel en de rest zou er een voorbeeld aan moeten nemen!!