Nikkei zet daling voort

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs zette donderdag de daling voort. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen die vrijdag in zullen gaan. China heeft al laten weten terug te zullen slaan. Ook elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen omlaag.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,8 procent lager op 21.546,99 punten. Het was de vierde verliesbeurt op rij. Vooral de Japanse banken en effectenhuizen werden van de hand gedaan. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group verloren 0,9 en 0,7 procent. Het effectenhuis Nomura Holdings zakte 0,6 procent.

Fast Retailing zette de daling voort met een min van 2,5 procent. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo verloor een dag eerder al ruim 2 procent na tegenvallende binnenlandse verkopen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1 procent in de min en de beurs in Shanghai raakte 0,6 procent kwijt. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitzondering met een winst van 0,5 procent.