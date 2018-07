Cateraar Sodexo voelt wisselkoersen

Gepubliceerd op | Views: 165

PARIJS (AFN/RTR) -Sodexo heeft de omzet in de afgelopen negen maanden zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht van de Franse cateraar en schoonmaakonderneming. Negatieve wisselkoerseffecten drukten flink op de opbrengsten.

Sodexo zette in de eerste drie kwartalen van zijn boekjaar een omzet in de boeken van ruim 15,5 miljard euro. Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. De negatieve wisselkoerseffecten werden voornamelijk veroorzaakt door een zwakke Amerikaanse dollar en een eveneens zwakke Braziliaanse real.

Autonoom was er sprake van een omzetgroei van 1,6 procent. Voor heel het jaar rekent Sodexo nog steeds op een autonome omzetgroei tussen de 1 procent en 1,5 procent.