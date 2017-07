Galapagos: nieuwe studie met filgotinib

Gepubliceerd op | Views: 439 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos begint een nieuwe Fase 2 studie waarin ontstekingsremmer filgotinib wordt onderzocht in niet-infectieuze uveitis. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Samenwerkingspartner Gilead Sciences leidt de studie.

,,We zijn blij met de snelle start van deze nieuwe Fase 2 studie met filgotinib'', aldus medisch directeur Walid Abi-Saab van Galapagos.

Galapagos en Gilead hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten. Deze studie is een aanvulling op de voortgaande Fase 2 studies in cutaneous lupus erythematosus, het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew, en psoriatische artritis.

Daarnaast lopen ook nog het Fase 3 programma in reuma, de Fase 3 studie in de ziekte van Crohn, de Fase 2 studies in de ziekte van Crohn in de dunne darm en bij fistelvorming en de Fase 2b/3 studie in colitis ulcerosa.