'Boskalis nadert bodem offshore-energiemarkt'

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft waarschijnlijk de bodem op de offshore-energiemarkt bijna in zicht. De volledige impact van die malaise zal blijken uit de operationele resultaten, al is de omvang nog onzeker. Dat stelde ING in een woensdag gepubliceerd rapport.

ING verlaagt zijn koersdoel voor Boskalis van 31,50 naar 30 euro per aandeel en handhaaft het hold-advies. ING stelt verder zijn prognoses voor het resultaat voor belastingen (ebit) in 2017 en 2018 met 10 procent naar beneden bij. De bank denkt niet dat er op korte termijn een opleving te zien zal zijn bij offshore-energie of baggeren.

Volgens ING zorgen de activiteiten van Boskalis op het gebied van offshore-wind nog wel voor groei bij Boskalis, wat enig tegenwicht biedt aan de zwakte bij energie. Maar die windactiviteiten zijn nogal onregelmatig en dragen naar verwachting niet veel bij aan de cijfers over de eerste helft van dit jaar.

Boskalis sloot dinsdag op 29,09 euro.