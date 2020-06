Trump dreigt weer met heffingen op Europese auto's

quote: opoopo schreef op 5 juni 2020 22:26:



Trump wordt in de VS door niemand (uitgez fox) serieus genomen. Moet de EU ook niet meer doen.



Trump wordt in de VS door niemand (uitgez fox) serieus genomen. Moet de EU ook niet meer doen.

Ik denk eerder dat de EU door niemand meer serieus wordt genomen.De verdeeldheid is intern nog nooit zo groot geweest, de onderlinge haat neemt toe, en beslissingen durven de profiteurs in Bussel niet te nemen, ze schuiven alles op de lange baan en ons continent raakt steeds verder in verval.We worden van alle kanten ingehaald, ze laten het gebeuren, ze vinden het blijkbaar best, en de rest van de wereld maakt er dankbaar gebruik van.De EU in de huidige vorm is volledig mislukt, ontbindt het project, en ga desnoods terug naar de vroegere EEG.Samenwerken net als vroeger, maar welk elk land verantwoordelijk voor haar eigen huishoudboekje.Trump lacht zich rot als hij er weer een tweet uitdoet met dit soort meldingen, hij laat zich tenminste de kaas niet van het brood eten.Hij acteert snel, en durft op een slagvaardige wijze direct beslissingen in het landsbelang te nemen.De Eurofielen zijn niets anders dan een broodje verschimmelde schuifkaas waarvan de houdbaarheidsdatum al tijden overschreden is.