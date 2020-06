Trump dreigt weer met heffingen op Europese auto's

Gepubliceerd op | Views: 1.209 | Onderwerpen: autoindustrie, Donald Trump, Europa

BANGOR (AFN/RTR) - De Verenigde Staten dreigen met heffingen op auto's van Europese makelij als het tarief op Amerikaanse kreeften niet wordt aangepast. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bijeenkomst met commerciële vissers in de staat Maine. Ook nam Trump om die reden China op de korrel. Dat land moet zijn tarieven voor kreeft ook aanpassen, anders volgen mogelijk maatregelen.

Trump-adviseur Peter Navarro werd door Trump gebombardeerd tot de "lobster-king". Hij moet een en ander in goede banen leiden. Navarro staat onder meer bekend om zijn harde lijn in de handelsstrijd met China.

De president tekende tijdens de bijeenkomst ook een proclamatie die het vissen in een beschermd natuurgebied in de Atlantische Oceaan toestaat. In 2016, het laatste jaar dat Barack Obama president van de Verenigde Staten was, werd een visverbod voor de Northeast Canyons en Seamounts Marine National Monument voor de kust van New England ingesteld. De afkondiging maakt het mogelijk om de commerciële visserij te hervatten. Ook zal Trump naar verwachting een streep zetten door een eerder akkoord over het afbouwen van de vangst van rode krab en kreeft.

Eerder dreigde Trump ook al met tarieven tot wel 25 procent op Europese auto's. Hij beriep zich destijds op de nationale veiligheid. Hij was tegen het massaal importeren van auto's omdat de technologische kennis, die ook gebruikt kan worden voor defensie, dan verloren zou gaan. De import van buitenlandse auto's werd eerder al aan een uitgebreid onderzoek onderworpen.