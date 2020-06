Duidelijke winsten op Wall Street na banenrapport

Gepubliceerd op | Views: 535

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie flink hoger. Beleggers waren goedgeluimd geholpen door een beter dan verwacht banenrapport. Zo bleek onder meer dat de werkloosheid in mei onverwacht was gedaald, met ook dat er onverwacht sprake was van groei van de werkgelegenheid in 's werelds grootste economie.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 3,7 procent hoger op 27.263 punten. De brede S&P 500 steeg 3 procent tot 3205 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,3 procent tot 9841 punten.

De werkloosheid zakte van 14,7 procent in april naar 13,3 procent vorige maand. Er kwamen 2,5 miljoen banen bij in de VS, na een recorddaling van 20,7 miljoen banen een maand eerder in april. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging van de werkloosheid naar ruim 19 procent. De Amerikaanse president Donald Trump zei een snel herstel van de Amerikaanse economie te voorzien. Hij riep staten op de teugels wat betreft de coronamaatregelen wat meer te laten vieren.

American Airlines

Luchtvaartbedrijven stonden net als in Europa eerder op de dag bij de grote winnaars. American Airlines (plus 13,5 procent) vervolgde zijn opmars na de winst van ook al 41 procent een dag eerder. Branchegenoten als Delta Air Lines en United Airlines gingen ook hard omhoog. De maatschappijen kunnen steeds meer vluchten uitvoeren. Ook vliegtuigbouwer Boeing (plus 15 procent) profiteerde van het positieve sentiment.

Chipmaker Broadcom won bijna 5 procent. Het bedrijf blijft profiteren naar de vraag naar chips voor datacenters. Wel waarschuwde Broadcom voor een zwakkere vraag naar smartphone-onderdelen als gevolg van de coronacrisis.

Chatdienst Slack Technologies, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, wist afgelopen kwartaal duidelijk munt te slaan uit de coronacrisis. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. Slack verloor wel 11,6 procent aan beurswaarde vanwege het intrekken van belangrijke financiële prognoses voor het gehele boekjaar.

Novavax

Biotechnoloog Novavax won 4 procent na de bekendmaking dat het 600 miljoen dollar aan subsidie van de Amerikaanse overheid heeft ontvangen voor de productie van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus.

De euro was 1,1287 dollar waard, tegen 1,1302 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 5,3 procent duurder op 39,40 dollar. Brentolie kostte 5,8 procent meer op 42,31 dollar.