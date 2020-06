VS staan twee Chinese passagiersvliegtuigen toe per week

Ik vind dat China tot de Bottem moet gaan om uit te zoeken waar Corona vandaan is gekomen..

Dit is 1000% essentieel om herhaling te voorkomen. Dus wel of geen fooodmarket. Wel of geen lab in Wuhan waar te slecht toezicht is gehouden. Klaarblijkelijk komen SARS en MERS ook uit China. Dus lijkt me godverdomme toch heel heel heel heel héél erg belangrijk dat er tot het naatje wordt gegaan waar deze shit vandaan komt.. Of wil je een 4e dodelijker virus over de wereld hebben. We hebben knetter veel geluk gehad in feite met COVID19.. Had ook een stukje dodelijker kunnen zijn als dit halftame, opgevoerde griepvirus wat het is..



Ben echt geen Trump-fan.. Maar totdat dit gewoon duidelijk is kan feitelijk de Chinese Goverment echt de tering krijgen als zij geen openbaarheid van zaken willen geven.. Toch al geen fan van de comu. manier van denken van de leiders aldaar.



Maar als zij hun ideologisch denken voorkeur willen geven t.o.v. 300.000 corona doden wereldwijd en miljoenen besmetten en honderden miljarden aan economische schade en vele honderden miljoenen werklozen en tientalen miljoenen faillissementen in alleen al Europa. Dan zeg ik. Trek die Chinese muur maar weer op. En fuck de Chinese Overheid!. Lang genoeg eco, geprofiteerd als productie-motor van de wereld. En hun eigen afzetmarkt met 1.3 mld. Chinezen die meer geld en welvaart hebben is groot genoeg. Adieu! We starten maak-industrie gewoon zelf weer op in Europa. Gewoon voor NL DAF en FOKKER weer terug. Plus zelf bedruipende landbouw plus meubelindustrie plus de bouw and you name it. Fuck dat uitbesteden. We gaan gewoon weer dingen zelf doen en maken in Europa en NL. En daar zijn we dan gewoon trots op. Die kaaskoppen kunnen gewoon ook heus wel wat. GVD!