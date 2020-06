VS staan twee Chinese passagiersvliegtuigen toe per week

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - Twee Chinese passagiersvliegtuigen mogen voortaan wekelijks landen in de Verenigde Staten. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Transport bekend. Dat betekent een halvering van het aantal vluchten dat de Chinese luchtvaartmaatschappijen momenteel uitvoeren.

Het besluit komt na gekibbel over luchtvaart tussen de twee economische grootmachten. Zo weerde China buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vanwege de zorgen rondom het coronavirus. Peking kwam daarop terug nadat president Donald Trump dreigde de landingsrechten voor Chinese maatschappijen in de VS vanaf medio juni helemaal in te trekken.

Bepaalde Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgende week een keer per week naar een stad van hun keuze in China vliegen. Dat kan worden opgevoerd als blijkt dat er de komende weken geen besmette mensen met Covid-19 aan boord zitten.

Als China zijn beleid ten opzichte van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen weer aanscherpt, zullen de VS de landingsrechten van de Chinezen herzien, belooft het ministerie. Verder zijn Amerikanen boos dat Peking zonder overleg besluiten neemt die de luchtvaart tussen de VS en China raken.