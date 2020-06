Hoekstra over steungesprekken KLM: we zijn een heel eind

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (AFN) - "We zijn denk ik een heel eind." Met die woorden blikt minister Wopke Hoekstra (Financiën) terug op een bliksembezoek aan Parijs om onder anderen met zijn Franse collega Bruno Le Maire te praten over Nederlandse steun aan KLM. Op zeer korte termijn hoopt Hoekstra meer te kunnen vertellen over hoe de staatssteun eruit gaat zien en welke voorwaarden daar specifiek aan worden verbonden.

In het gesprek vrijdag met de Fransen, die ook een aandeel hebben in de holding Air France-KLM, is ook de bonus van de Canadese topman Ben Smith aangekaart, liet Hoekstra doorschemeren. "U kunt ervan uitgaan dat alle relevante onderwerpen die we binnenlands bespreken, ook in dat soort gesprekken aan de orde komen", zei hij tegenover de pers. "Daar kunt u zelf een heel eind mee komen."