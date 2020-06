Trump verwacht snel herstel Amerikaanse economie

Jan de vakman schreef op 5 juni 2020 17:20:

Als trumpie het veld ruimt en Pence word de ceo van de VS gaat het goed samenwerken vast en zeker prima lukken,de grote kink in de kabel is toevallig oom Donald zelf!!

***

Het probleem met de huidige ceo van de VS is zijn gebrek aan sociale vaardigheden. Misschien is dat wel nodig om de boel op te schudden en gelukkig trekt deze president zich niets aan van de vijanden die hij hier mee maakt. Want als de ceo van de VS wel heel sociaal is dan wordt hij door landen als China, Rusland en (helaas ook) de NAVO landen, gewoon in de zeik genomen omdat gemaakte afspraken slechts eenzijdig (door de VS) nagekomen wordt. Dat is een gegeven wat deze landen zichzelf aan kunnen rekenen. Dit is in het verleden een keer te vaak gebeurd.