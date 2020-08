Amsterdamse beurs stevig in de plus

quote: frankvl schreef op 5 juni 2020 16:26:

Bedenk: een paar jaar na de crisis van 2008 werd men crisis-moe. Het gaat dus echt niet lang duren eer men corona-moe wordt.

2008 was een echte crisis en die "moeheid" kwam nadat de beurzen 2 jaar lang op en af waren gegaan, waarvan dik een jaar per saldo zwaar in de min. De corona crisis is 2 weken flink in de min en vanaf daar weer als een raket omhoog. Het is een fake crisis dat is wat het is. De economie is 2 maanden stilgelegd door het grootkapitaal om overheden zoveel mogelijk in paniek te brengen en zoveel mogelijk staatssteun binnen te harken. Helemaal omdat er dit jaar en volgend jaar belangrijke verkiezingen op het programma staan dus niemand kan zich permitteren om nee te zeggen tegen bijgedrukt geld. Naar nu zijn die steunoperaties kennelijk compleet onterecht. Nu de geldpersen triljarden euros en dollars hebben begedrukt die inmiddels lekker in de zakken van de grote jongens zitten is het tijd om de fake crisis achter ons te laten. Nu weer op naar all time highs zodat er per saldo aan het eind van het jaar niet eens een daling te zien is en ook de bonussen over 2020 gewoon in stand kunnen blijven.