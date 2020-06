Amsterdamse beurs stevig in de plus

Gepubliceerd op | Views: 261

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag op duidelijke winst. De verrassend sterke cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten zorgden voor optimisme op de handelsvloeren. Verder was aandeel van Air-France KLM de grote winnaar op het Damrak. Luchtvaartaandelen trekken de laatste tijd veel positieve aandacht dankzij het groeiende aantal landen dat hun grenzen weer openen op tijd voor de belangrijke zomermaanden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 2,1 procent hoger op 570,68 punten. De MidKap kreeg er 2,4 procent bij tot 791,80 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 3,5 procent. De DAX in Frankfurt won 3,1 procent. De Duitse centrale bank verwacht dat de grootste economie van Europa in 2021 en 2022 flink zal herstellen van de diepe recessie door de coronacrisis.

De VS kregen vorige maand ruim 2,5 miljoen banen bij ten opzichte van april. Daardoor daalde de werkloosheid in de grootste economie van de wereld in mei tot 13,3 procent. Veel economen rekenden juist op een verdere toename van werkloosheid vanwege de coronacrisis.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM werd 13,3 procent hoger gezet en was de grootste stijger in de MidKap. In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, meer dan 12 procent en prijsvechter easyJet won 7,3 procent. Vliegtuigbouwer Airbus klom ruim 10 procent in Parijs.

In Frankfurt steeg Lufthansa met 5,1 procent ondanks de aankondiging dat de Duitse luchtvaartreus vanaf 22 juni degradeert uit de DAX. Belangrijkste reden voor de herziening is de enorme koersval van Lufthansa als gevolg van de coronacrisis. Daardoor is de beurswaarde flink geslonken. Autobouwer Volkswagen ging met 3,4 procent omhoog, nadat dochterbedrijf Bentley aankondigde duizend banen te schrappen in het Verenigd Koninkrijk.

De grote winnaar in de AEX was winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield die een sprong van 13,5 procent maakte. De financiële bedrijven ABN AMRO, ING en Aegon profiteerden van de uitbreiding van het opkoopprogramma van obligaties, die de ECB donderdag aankondigde, en volgden met winsten tot 8,8 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer stond onderaan met een verlies van 3,5 procent. In de MidKap sloot beursintermediair Flow Traders de rij met een min van 2,2 procent.

Holland Colours

Holland Colours werd 2 procent meer waard op de lokale markt. De maker van kleurconcentraten boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Vanwege de coronacrisis keert de onderneming geen dividend uit.

De euro was 1,1315 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,7 procent duurder op 38,80 dollar. Brentolie kostte 4,5 procent meer op 41,77 dollar.