Belgisch planbureau rekent op bijna 11 procent economische krimp

BRUSSEL (AFN) - De economie van België krimpt dit jaar naar verwachting met 10,6 procent door de coronacrisis. Dat is de sterkste neergang sinds de Tweede Wereldoorlog, meldt het Federaal Planbureau van België.

Na de sterkste krimp in ruim zeven decennia, herstelt de economie zich in 2021 slechts gedeeltelijk. Economen van het planbureau verwachten dat het bruto binnenlands product (bbp) in dat jaar 8,5 procent stijgt.

Halverwege maart werden grote delen van de Belgische economie op slot gedaan, om verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Zo moesten veel niet-essentieel geachte winkels de deuren sluiten en bleven horecagelegenheden dicht.

Nadat het bruto binnenlands product van België in het eerste kwartaal al met 3,6 procent was gedaald, rekent de Belgische tegenhanger van het Centraal Planbureau op 20 procent krimp in het tweede kwartaal. Het leeuwendeel van de lockdown deed zich namelijk na maart voelen. In het derde kwartaal is er volgens het planbureau sprake van enig herstel, door de versoepeling van de coronamaatregelen in België zelf en daarbuiten.

De klap van de crisis op de arbeidsmarkt is groot. In het tweede kwartaal is er volgens het planbureau voor 37.000 minder mensen werk. Het aantal Belgen met een betaalde baan daalt in de tweede jaarhelft naar schatting met 106.000. De werkgelegenheid zal zich pas in de tweede helft van 2021 enigszins herstellen.