Van der Gaag twee jaar langer trainer Jong Ajax

AMSTERDAM (AFN) - Mitchell van der Gaag blijft langer trainer van Jong Ajax. De Amsterdamse club heeft overeenstemming bereikt met de 48-jarige coach over een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2023. De oude verbintenis met Van der Gaag, die sinds 2019 hoofdtrainer is van het beloftenelftal van Ajax, liep tot en met 30 juni 2021.

Onder leiding van Van der Gaag sloot Jong Ajax het afgelopen seizoen af op de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik ben blij met mijn nieuwe contract en het vertrouwen dat Ajax daarmee in mij uitspreekt, zeker in deze periode", zegt Van der Gaag, oud-prof van onder meer FC Utrecht en het Portugese Marítimo Funchal. Bij die laatste club startte ook zijn trainersloopbaan die verder onder meer voerde langs FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.

Van der Gaag: "Helaas heb ik mijn eerste seizoen bij Ajax als gevolg van het coronavirus niet af kunnen maken. Maar ondanks dat heb ik in de ontwikkeling van de spelers en de resultaten die we boekten veel aanknopingspunten gezien voor volgend seizoen."