'Italië denkt aan bescherming Generali tegen buitenlandse kopers'

MILAAN (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Italiaanse staat overweegt een speciale wet te gebruiken om verzekeringsreus Assicurazioni Generali tegen buitenlandse overnames te beschermen. Dat meldden Italiaanse media.

De wet waar Rome gebruik van wil maken staat bekend onder de Engelse naam "Golden Power". Die is in het leven geroepen om bedrijven die van strategisch belang zijn te behouden voor Italië.

Onlangs werd bekend dat de Italiaanse miljardair Leonardo Del Vecchio, die rijk werd met zijn optiekbedrijf Luxottica, zijn belang in zakenbank Mediobanca wil verhogen tot 20 procent. Volgens Italiaanse media zou het hem uiteindelijk te doen zijn om een groter belang in Assicurazioni Generali, waarin Mediobanca een belang van 13 procent bezit.

Hoewel Del Vecchio zelf Italiaan is, bestaat er toch de vrees dat kroonjuwelen van de Italiaanse financiële sector naar het buitenland verdwijnen als hij meer controle over de bank en verzekeraar krijgt. Zijn investeringsmaatschappij is formeel gevestigd in Luxemburg. Volgens een adviseur van het Italiaanse ministerie van Economische zaken gaat het daarom om een "complexe situatie", schrijft de Italiaanse krant Il Messaggero.