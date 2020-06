Britse automaker Bentley schrapt tot duizend banen

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Groot-Britannië

CREWE (AFN/BLOOMBERG) - De Britse maker van luxeauto's Bentley wil tot duizend banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk. De Volkswagen-dochter, die al jaren te kampen heeft met een lage winstgevendheid, doet dat om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Bentley hoopt zijn personeelsbestand in eerste instantie door middel van natuurlijk verloop in te kunnen krimpen. Het bedrijf kan gedwongen ontslagen echter niet uistluiten.

Bentley had de afgelopen jaren al last van de onzekerheid rond de brexit. Door de coronacrisis wordt de automaker opnieuw stevig getroffen. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, twee belangrijke regio's voor Bentley, werden relatief hard geraakt door het coronavirus. De autoverkopen zakten daardoor in.

Al eerder kondigden andere automakers mede door de coronacrisis aan met minder personeel door te willen. Sportwagenmaker Aston Martin en Renault gingen Bentley al voor.