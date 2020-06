'AMG kan profiteren van Duits steunpakket'

Gepubliceerd op | Views: 2.469 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) kan flink gaan profiteren van het economische steunpakket van 130 miljard euro dat de Duitse regering heeft aangekondigd. In dat pakket worden namelijk flinke stappen genomen om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. Dat meldde ING.

AMG is producent van onder meer lithium, een belangrijke grondstof voor accu's in elektrische auto's. ING denkt dat door de Duitse ontwikkelingen in 2021 een sterke groei van de verkoop van elektrische auto's in Europa te zien zal zijn. De Europese Commissie werkt eveneens aan steunpakketten waarbij veel focus wordt gelegd op elektrisch rijden.

ING heeft een buy-advies voor AMG, met een koersdoel van 32 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur een plus van 2,7 procent op 18,25 euro.